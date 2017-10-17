Верховная рада отказалась исполнять все требования митингующих в Киеве

Глава Верховной рады Украины Андрей Парубий на согласительном совете поручил членам профильного комитета в самые короткие сроки рассмотреть законопроекты об отмене неприкосновенности народных избранников. При этом все требования митингующих у здания рады сторонников Михаила Саакашвили политики выполнить не смогут.
«Два из трех требований, выдвинутых митингующими по политической реформе, мы не сможет рассмотреть, потому как для этого отсутствуют юридические основания», − приводит RT слова политика.
Ранее президент Украины Петр Порошенко внес в парламент проект по изменению Конституции страны и снятию с депутатов неприкосновенности. Законопроект получил статус неотложного, отмечает «Федеральное агентство новостей». С требованиями введения независимых судов и отмены неприкосновенности народных избранников к стенам рады вышло около 5000 человек.