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17 октября 2017
18:59  17 октября 2017 0

Россияне назначили ответственных за материальное благополучие в семье

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Опрошенные сказали, что мужчина должен не только нести деньги в дом, но и не забывать о домашних заботахФото: depositphotos.com © URA.RU

Ответственными за материальное обеспечение семьи 54 процента россиян считают мужчин. К такому выводу после опроса пришли во Всероссийском центре изучения общественного мнения.

При этом мужчины чаще женщин заявляют, что в семье муж отвечает за материальное состояние — 64 процента против 45 процентов, сообщает RT. И 43 процента опрошенных заявили, что в парах должны работать оба супруга. Еще 73 процента респондентов считают, что домашние обязанности муж и жена обязаны делить поровну.

Виктор Дорофеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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