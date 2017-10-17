Россияне назначили ответственных за материальное благополучие в семье

18:59 17 октября 2017 0

Опрошенные сказали, что мужчина должен не только нести деньги в дом, но и не забывать о домашних заботах Фото: depositphotos.com © URA.RU

Ответственными за материальное обеспечение семьи 54 процента россиян считают мужчин. К такому выводу после опроса пришли во Всероссийском центре изучения общественного мнения.

При этом мужчины чаще женщин заявляют, что в семье муж отвечает за материальное состояние — 64 процента против 45 процентов, сообщает RT. И 43 процента опрошенных заявили, что в парах должны работать оба супруга. Еще 73 процента респондентов считают, что домашние обязанности муж и жена обязаны делить поровну.