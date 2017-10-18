Жители Дубая приняли падение российской ракеты за начало войны. ФОТО, ВИДЕО

16:49 18 октября 2017 0

Ранее ракета доставила на орбиту полезный груз Фото: Pixabay (архив)

Жителей Дубая до смерти напугал НЛО, пролетевший над городом в темное время суток. Люди решили, что это может быть иранская баллистическая ракета или снаряд повстанцев из Йемена, которые не раз обещали разбомбить арабские страны. Позже власти сообщили, что это был метеорит, однако астрономы заявляют, что истина находится посередине.

Руководитель астрономической группы Хасан Ахмад аль-Харири заявил, что в небе над городом видели падение обломков ракеты-носителя «Союз-2.1а», пишет «Федеральное агентство новостей». Необычное явление можно было наблюдать в течение 80 секунд.

Ранее ракета доставила на орбиту транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-07», уточняет агентство Nation News.