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18 октября 2017
18:43  18 октября 2017 0

Лидер британских неонацистов признался, что он гей с еврейскими корнями

Геи, ЛГБТ, больница, капельница, операционная, маг, волшебник, геи, лгбт, гомосексуалисты, однополая любовь
Кевин Уилшоу вышел из партии из-за своей сексуальной ориентацииФото: depositphotos.com © URA.RU

Один из лидеров британской неонацистской организации «Национальный фронт» Кевин Уилшоу признался, что его мать была наполовину еврейкой, а сам он гей. Об этом Уилшоу заявил британскому телеканалу Channel 4. На данный момент Уилшоу вышел из партии.

Поведение активиста, который много лет состоял в партии, по определению являющейся гомофобной и антисемистской, «URA.RU» объяснила психолог Екатерина Собчак. «Человек порой готов отказаться от собственной идентичности из соображений безопасности, из соображений социальной адаптивности ради принятия в группах, которые ему небезразличны. В таких случаях он готов предать самого себя», — рассказала психолог.

Эксперт предположила, что Уилшоу мог вступить в организацию из-за человека, который был для него важен. «Экстремальные идеи, будучи довольно примитивными и агрессивными, обладают определенной привлекательностью для неокрепших умов, они их привлекают. Соблазнительно быть экстремистом, ведь мир устроен очень просто, он делится на черное и белое», — считает она.

Сам активист в интервью рассказал, что в «Национальном фронте» его несколько раз подозревали в гомосексуальной ориентации. Сейчас Уиолшоу опасается мести со стороны сопартийцев. Из партии он решил выйти через два года после смерти матери.

Станислав Захаркин
© Служба новостей «URA.Ru»
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