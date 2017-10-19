08:05 19 октября 2017 0

Победe на виртуальных выборах мэра Серова одержал житель Москвы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Серове, где вскоре пройдут выборы мэра, состоялось виртуальное народное голосование. Его выиграл кандидат из Москвы Александр Малков, который в реальной жизни вряд ли получит эту должность. Голосование проходило в популярном у жителей города паблике во «ВКонтакте» «Это Серов, детка» (более 29 тыс. участников, всего в городе 97 762 жителя).

Выборы мэра Серова проходят в связи с избранием нового состава гордумы, депутаты которой и определят руководителя муниципалитета на новый срок. Малков — инженер отдела по эксплуатации и уборке дорожного хозяйства ГКУ города Москвы «Дирекция заказчика жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Южного административного округа». Он родился в Серове, но последние семь лет живет в Москве. Его выдвижение самое неожиданное событие в политической жизни Серова.

За Малкова проголосовало 66,7% участников опроса (941 пользователь). Действующий мэр города Елена Бердникова набрала лишь 18,4% голосов — 260 «кликов». На третьем месте непубличный начальник управления производственно-технического комплекса ПАО «Надеждинский металлургический завод» Владимир Чертовиков 14,9% — 210 голосов. Его считают техническим кандидатом, участвующим ради Бердниковой.

По информации высокопоставленного источника «URA.RU», несмотря на народное голосование, никто не сомневается, что депутаты поддержат Елену Бердникову. «Однако это голосование может стать для нее поводом, чтобы задуматься о своем рейтинге в городе», — пояснил источник. Дозвониться до Елены Бердниковой нашему агентству не удалось, она не брала трубку.