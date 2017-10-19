08:50 19 октября 2017 0

Горожан пугают слухами о побеге из психбольницы Фото: depositphotos.com © URA.RU

В соцсети «ВКонтакте» жители Серова передают друг-другу пугающие вести: из дома ночью лучше не выходить — по улицам бегают психопаты-насильники, откусывающие женщинам соски. В качестве доказательства обычно используется скрин смс-сообщения, присланного неизвестно когда и непонятно кому.

«За последние 4 дня: изнасиловали, пробили голову и откусили соски девушке, сбили 2 женщин у галереи, украли девушку и зарезали женщину в районе СФЗ. (….) Из психушки Первоуральска сбежали опасные психи», — пугают авторы очередной сплетни в интернете.

Предупреждение об опасности было размещено также в группе «Новости Серова», за утро оно набрало уже с десяток репостов. И хотя часть пользователей попросили немедленно убрать эту дезинформацию — в комментариях им контраргументировали тем, что знакомые знакомых рассказывают о полицейской операции в городе, поэтому по их мнению информация надежная.

В ГУ МВД по Свердловской области пока воздерживаются от комментариев. Но источники «URA.RU» в полиции отмечают, что информация явно фейковая — об этом говорит и безграмотность в цитируемых сообщениях, и то, что психически больные люди, в отличие от персонажей в фильмах, редко способны на осмысленные действия. Наконец, побег из городской больницы был в сентябре, и всех сбежавших тогда же и поймали.