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19 октября 2017
18 октября 2017
08:50  19 октября 2017 0

По Серову ползут невероятные слухи: по городу бегают психопаты и откусывают женщинам соски

Пустые кресла, пинок под зад, сумасшедшие, псих, психбольной, смирительная рубашка, сумасшедший
Горожан пугают слухами о побеге из психбольницыФото: depositphotos.com © URA.RU

В соцсети «ВКонтакте» жители Серова передают друг-другу пугающие вести: из дома ночью лучше не выходить — по улицам бегают психопаты-насильники, откусывающие женщинам соски. В качестве доказательства обычно используется скрин смс-сообщения, присланного неизвестно когда и непонятно кому.

«За последние 4 дня: изнасиловали, пробили голову и откусили соски девушке, сбили 2 женщин у галереи, украли девушку и зарезали женщину в районе СФЗ. (….) Из психушки Первоуральска сбежали опасные психи», — пугают авторы очередной сплетни в интернете.

Предупреждение об опасности было размещено также в группе «Новости Серова», за утро оно набрало уже с десяток репостов. И хотя часть пользователей попросили немедленно убрать эту дезинформацию — в комментариях им контраргументировали тем, что знакомые знакомых рассказывают о полицейской операции в городе, поэтому по их мнению информация надежная.

В ГУ МВД по Свердловской области пока воздерживаются от комментариев. Но источники «URA.RU» в полиции отмечают, что информация явно фейковая — об этом говорит и безграмотность в цитируемых сообщениях, и то, что психически больные люди, в отличие от персонажей в фильмах, редко способны на осмысленные действия. Наконец, побег из городской больницы был в сентябре, и всех сбежавших тогда же и поймали.

Игорь Чукреев
© Служба новостей «URA.Ru»
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