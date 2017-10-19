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19 октября 2017
18 октября 2017
15:33  19 октября 2017 0

Соратница Куйвашева прокомментировала слухи о своем уходе из проекта, прославляющего Урал

Пресс-конференция по свердловскому туризму. Екатеринбург, туканова эльмира
Туканова не только украшает свердловскую власть, но и развивает областьФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
Реформа свердловского правительства
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Директор Центра развития туризма (ЦРТ) Свердловской области Эльмира Туканова опровергла слухи о своей отставке. Сплетня с подачи «осведомленных источников» расползалась по Екатеринбургу последние две недели. Злые языки утверждали, что она может стать новым президентом уральского гольф-клуба Pine Creek Golf Resort.

Интригу развалила сама Эльмира Туканова. «Первый раз слышу, кто-то распространяет слухи необоснованно», — пояснила чиновница корреспонденту «URA.RU». «Мы эту информацию не подтверждаем», — уточнила руководитель коммуникационных и event проектов гольф-курорта Pine Creek Golf Resort Елена Горковенко. Получить комментарий первого вице-губернатора Алексея Орлова, курирующего работу ЦРТ в правительстве, не удалось — он находится в отпуске и недоступен для связи.

В свердловской власти Туканова появилась в начале 2013 года. С главой региона они сотрудничали с 2005 года, когда тот еще только стал главой администрации Тобольска. Туканова на тот момент работала директором информационно-туристического центра Тюменской области. В свердловский ЦРТ Туканова пришла в начале 2013 года для развития в промышленном регионе внутреннего туризма. Это направление в кулуарах домов власти быстро объявили имиджевым проектом свердловских властей.

Если еще пять лет назад в Свердловской области на уровне госпрограмм не было даже намека на внутренний туризм, то по итогам прошлого года турпоток в Свердловскую область вырос в два раза (с 1,4 млн в 2014-м до 2,7 млн человек в 2015 году). Разработанный ЦРТ основной туристический продукт Свердловской области — маршрут «Самоцветное кольцо Урала» — начали продавать не только местные, но и федеральные операторы. Сам проект вошел в федеральную программу развития туризма и получил соответствующее финансирование.

Антон Ольшанников
© Служба новостей «URA.Ru»
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