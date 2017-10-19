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19 октября 2017
20:17  19 октября 2017 0

Собчак припомнили ее «твит» шестилетней давности из-за выборов. ФОТО

Собчак Ксения. Дополнительно. Екатеринбург., собчак ксения
Старый пост Собчак обернули против нееФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Ксения Собчак идет в президенты
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В политических Telegram-каналах Ксении Собчак припоминают ее пост в Twitter шестилетней давности. Поводом для воспоминаний стало решение телеведущей участвовать в выборах президента в 2018 году.

Анонимы в Telegram публикуют скриншот сообщения, написанного Ксенией Собчак в 2011 году. Тогда стало известно, что бизнесмен Михаил Прохоров будет участвовать в президентских выборах-2012.

«Все разузнала — Прохоров был опять призван для отвода голосов на себя. Все согласовано. Кремль понял, что нужна альтернатива», — звучит тот пост.

В Telegram-каналах теперь пост Собчак обернули против нее же. «Бумеранг российской политики», — написал автор канала «Политота». «Когда все разузнал», — отметился сообщением канал «Русское будущее».

Накануне Ксения Собчак объявила об участии в президентских выборах. Она призвала голосовать за себя тех, кто выступает против всех кандидатов.

Виктор Дорофеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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