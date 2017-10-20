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20 октября 2017
14:14  20 октября 2017 2

Мединский лично приехал на президиум ВАК по своей диссертации. Внутрь министра культуры не пустили

Пресс-конференция в ТАСС с участием Владимира Мединского, посвященная году российского кино. Москва , мединский владимир
Министр культуры может лишиться научной степениФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Главу Минкультуры Владимира Мединского на Урале лишают ученой степени
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В пятницу, 20 октября, Высшая аттестационная комиссия начала рассмотрение вопроса о лишении докторской степени министра культуры РФ Владимира Мединского. Тот решил приехать на заседание лично, однако оно проходит в закрытом режиме.

Главный вопрос, на который должна ответить комиссия — стоит ли доверять экспертному совету, заявившему, что диссертация Мединского не соответствует научным критериям. Как отмечает портал Meduza, это первый раз, когда министр решил присутствовать лично — на все предыдущие собрания по его вопросу высокопоставленный чиновник отправлял представителей.

Вопрос о научной степени российского министра культуры рассматривается с весны 2016 года. Окончательную точку в этом вопросе должно будет поставить министерство образования, которое примет решение на основании постановления ВАК.

Накануне заседания комиссии оппоненты, указанные в диссертационной работе Владимира Мединского, заявили, что никакого отношения к защите не имели.

Игорь Чукреев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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