{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,76
Динамика за 2 недели
Евро 67,53
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
09 октября 2017
08 октября 2017
11:53  09 октября 2017 0

Министр образования Васильева пообещала Мединскому сохранить его ученую степень

Пресс-конференция в ТАСС с участием Владимира Мединского, посвященная году российского кино. Москва , мединский владимир
У министра свое видение исторического процессаФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Главу Минкультуры Владимира Мединского на Урале лишают ученой степени
все новости сюжета

Министр образования России Ольга Васильева дала обещание своему коллеге — главе федерального Минкульта Владимиру Мединскому, — не лишать его докторской степени.

Об этом в своем микроблоге сообщил главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. Как уже сообщало «URA.RU», ранее Васильева заявила, что в диссертации министра культуры нет плагиата, а есть лишь собственное видение исторического процесса. Работу Мединского положительно оценили два диссертационных совета.

Эксперты Высшей аттестационной комиссии, в свою очередь, отметили, что докторская диссертация министра культуры содержит множество неточностей и грубых ошибок. «Работа, которая стоит вне науки, это скорее публицистика. Это сугубо личный взгляд автора на события, и к науке он имеет косвенное отношение», — прокомментировал член президиума ВАК Игорь Данилевский работу министра «Национальной службе новостей».

Экспертный совет ВАК 17 голосами из 21 рекомендовал лишить чиновника докторской степени. Сам Мединский на этом заседании не присутствовал, находясь с правительственной делегацией в Ашхабаде, сообщило «Федеральное агентство новостей».

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров