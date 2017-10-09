Министр образования России Ольга Васильева дала обещание своему коллеге — главе федерального Минкульта Владимиру Мединскому, — не лишать его докторской степени.
Об этом в своем микроблоге сообщил главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. Как уже сообщало «URA.RU», ранее Васильева заявила, что в диссертации министра культуры нет плагиата, а есть лишь собственное видение исторического процесса. Работу Мединского положительно оценили два диссертационных совета.
Эксперты Высшей аттестационной комиссии, в свою очередь, отметили, что докторская диссертация министра культуры содержит множество неточностей и грубых ошибок. «Работа, которая стоит вне науки, это скорее публицистика. Это сугубо личный взгляд автора на события, и к науке он имеет косвенное отношение», — прокомментировал член президиума ВАК Игорь Данилевский работу министра «Национальной службе новостей».
Экспертный совет ВАК 17 голосами из 21 рекомендовал лишить чиновника докторской степени. Сам Мединский на этом заседании не присутствовал, находясь с правительственной делегацией в Ашхабаде, сообщило «Федеральное агентство новостей».