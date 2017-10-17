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17 октября 2017
16 октября 2017
11:13  17 октября 2017 0

Указанные в диссертации Мединского оппоненты опровергли участие в ее защите

Пресс-конференция в ТАСС с участием Владимира Мединского, посвященная году российского кино. Москва , мединский владимир
Научная работа министра вызывает серьезные сомненияФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Оппоненты, которые указаны в диссертационной работе министра культуры Владимира Мединского, заявили, что не принимали участия в защите его работы. Также члены Экспертного совета, через который проводилась работа, сказали, что не занимались подготовкой положительного отзыва.

По словам входившего в 2011 году в Экспертный советВадима Рогинского, в ноябре того года членам совета сказали, что диссертацию Мединского нужно обсудить, а в феврале и утвердить «зависшую» докторскую, пишет republic.ru.

В начале октября 2017 года Экспертный совет ВАК рекомендовал лишить Мединского степени доктора исторических наук из-за отсутствия у него базовых навыков историка. В заключении отмечено, что в диссертации министра зашкаливает количество неточностей и ошибок.

Окончательное решение по научной работе примет президиум ВАК и Минобрнауки, которое намечено на 20 октября.

Лев Истомин
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