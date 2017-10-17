Указанные в диссертации Мединского оппоненты опровергли участие в ее защите

11:13 17 октября 2017 0

Научная работа министра вызывает серьезные сомнения Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Оппоненты, которые указаны в диссертационной работе министра культуры Владимира Мединского, заявили, что не принимали участия в защите его работы. Также члены Экспертного совета, через который проводилась работа, сказали, что не занимались подготовкой положительного отзыва.

По словам входившего в 2011 году в Экспертный советВадима Рогинского, в ноябре того года членам совета сказали, что диссертацию Мединского нужно обсудить, а в феврале и утвердить «зависшую» докторскую, пишет republic.ru.

В начале октября 2017 года Экспертный совет ВАК рекомендовал лишить Мединского степени доктора исторических наук из-за отсутствия у него базовых навыков историка. В заключении отмечено, что в диссертации министра зашкаливает количество неточностей и ошибок.

Окончательное решение по научной работе примет президиум ВАК и Минобрнауки, которое намечено на 20 октября.