В России появится перечень стратегически значимых лекарств: зачем он нужен и что в него попадет

В России с 1 сентября 2025 года начнет действовать официальный перечень стратегически значимых лекарственных препаратов. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. По его словам, новый перечень позволит эффективнее обеспечить внутренний рынок необходимыми медикаментами для лечения различных заболеваний.
В перечень войдет порядка 400 препаратов. Туда войдут лекарства для стимуляции иммунитета, наркотические и обезболивающие препараты и другие. Подробнее о законопроекте и о том, как он будет формироваться — в материале URA.RU.
Закон о перечне стратегически важных лекарств
В законодательстве с началом осени будет зафиксировано определение перечня лекарственных средств, имеющих стратегическое значение. Также будут установлены порядок и критерии его утверждения, которые разработает правительство России. Данная мера направлена на обеспечение внутреннего рынка наиболее необходимыми медикаментами отечественного производства и на укрепление технологической независимости российской фармацевтической отрасли. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.
«В России 1 сентября вступает в силу закон о перечне стратегически значимых лекарств. В частности, закон закрепит само понятие перечня стратегически значимых лекарственных средств, утверждать порядок и критерии которого будет правительство РФ», — сказал Леонов.
Он отметил, что утверждение данного перечня станет основой для будущего обеспечения лекарственной безопасности. Кроме того, это позволит государству поддерживать необходимый резерв медикаментов даже при возникновении экономических кризисов или введении санкций, что поможет свести к минимуму вероятность нехватки препаратов.
Какие препараты попадут в список и как будут их отбирать
В этот список попадут лекарства для стимуляции иммунитета, наркотические и обезболивающие препараты и еще 215 позиций из нынешней версии перечня. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» рассказала первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по социальной политике Жанна Чефранова. Всего в списке их будет порядка 400.
По мнению представителей ФАС, в данный перечень следует включить востребованные социально значимые лекарственные средства, инновационные препараты, включая орфанные, а также вакцины, препараты крови, анальгетики и медикаменты для лечения детей. Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович выразила мнение, что в списке должны быть доступные по цене медикаменты, применяемые для оказания неотложной помощи при острых состояниях, таких как анафилактический шок, кровопотеря, эпидемические вспышки инфекций, выраженный болевой синдром, а также обострения психических расстройств, пишут «Ведомости».
Минздрав РФ в начале 2025 года предложил следующий перечень критериев для отбора: лекарственные средства для терапии орфанных заболеваний, инновационные препараты российского производства, медикаменты для лечения гематоонкологических заболеваний, первые зарегистрированные дженерики, а также препараты, применяемые в экстренных случаях и включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). В качестве дополнительного критерия может рассматриваться отнесение препарата к одной из следующих категорий: антибактериальные и антимикробные средства, вакцины, ненаркотические анальгетики, препараты крови, а также лекарственные средства, не имеющие аналогов.
В чем разница между списком «стратегических» и «жизненно важных» лекарств
Комментируя различия между указанными перечнями, Чефранова пояснила, что к жизненно важным лекарствам относятся те препараты, стоимость которых контролируется государством. В то же время для стратегически значимых медикаментов основное внимание будет уделяться обеспечению полного производственного цикла на территории Российской Федерации. На данный момент в перечне ЖНВЛП около 800 лекарственных средств.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.