21:40 21 октября 2017 1

К "патибасу" подростков тянуло, как магнитом Фото: страница агенства "К Информ", "ВК"

Жителей Сургута встревожил загадочный автобус с закрашенными окнами, на которых несколько дней по городу разъезжала толпа подростков. От постов в соцсетях бдительные горожане перешли к сигналам в правоохранительыне органы.

«Ребят, что за автобус ездит по городу с громкой музыкой, дымом, со школьниками?» — задался вопросом топик-стартер. Ответы не замедлили себя ждать: «Бухлобас… Патибас… клевый автобус… катают детей со школ. Не знаю только, кто и зачем… Я тоже как-то месяца полтора назад видела этот автобус ночью, там на шесте танцевали девушки… Эти придурки в патибасе были неадекватные, с краснючими глазами и с отвратным перегаром, и почему дети около них кружили?»»

Часть пользователей поспешила развеять эти подозрения. «Господи, чего вы паникуете-то? Просто видеоблогер из нашего города заказал себе этот автобус и устроил сходку подписчиков. Сама лично там присутствовала, он снимал видео и вёл себя адекватно. Прекратите нести чушь про наркоманов и алкоголиков. Лично в этом случае был нормальный парень, не знаю как в других. Его (автобус) заказывают разные люди», — написала Аня Шотова.

1/3 Тот самый «патибас» — но в более злачном антураже Фото: Татьяна Денисова, ВК

Как выяснилось, речь идет об Эрике *SetPos* Аванесяне. В середине этой недели он пригласил «всех школьников Сургута» к участию в очередном проекте. «Кто хочет сняться в видосе после уроков во вторник? Завтра (18.10.17) будем подъезжать к почти всем школам, по звуку поймете, что это будет. Нужны люди от 8 до 11 классов», — несколько таких анонсов появились в его аккаунте в «ВК».

Попробовал «развеять мифы» и владелец автобуса, взятого в аренду Аванесяном. «Никаких противозаконных действий не было, их угощали обычным лимонадом из чистой одноразовой посуды. Люди высосали из пальца, напридумывали непонятно зачем, а по факту это были два благотворительных выезда, чтобы развлечь детишек. Никто не пострадал, все дети были довольны и счастливы! Разве не этого желает каждый родитель своему ребёнку?!» — написал предприниматель. И с досадой добавил: «Уже второй день ходят, проверяют, приезжают к нам на базу и ДПС, и технадзор. Опять пытаются закрыть, как и год назад».

В итоге все стороны конфликта остались при своем. Одни досадуют, что сургутяне не доросли до передовых форм досуга, а другие подозревают блогера и бизнесмена в неблаговидных поступках в непросматриваемом снаружи салоне автобуса.