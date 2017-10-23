Международный туроператор сорвал отпуска тюменцев из-за «ВИМ-Авиа»

Международный туроператор «Жемчужная река» отложил открытие авиарейсов из Тюмени в Китай с ноября на декабрь 2017 года. Причиной изменений стал крах авиакомпании «ВИМ-Авиа», которая должна была осуществлять полеты. Вместо нее перевозить пассажиров будет «Икар».
На сайте туроператора появилось сообщение, согласно которому новая полетная программа стартует с 21 декабря: «Мы вылетаем из городов: Москва, Санкт-Петербург, Уфа, Казань, Тюмень на воздушном судне Boeing 767-300». По предварительному расписанию вылет из Тюмени состоится 25 декабря. Вылеты из указанных городов будут проходить раз в неделю в аэропорт Мэйлань города Хайкоу.
«Внезапная остановка деятельности „ВИМ АВИА“ создала нам всем много проблем, которые необходимо было решить в кратчайшие сроки. Благодаря поддержке и действенной помощи Минтранса РФ и Росавиации, нам удалось минимизировать наши общие потери от возникшего кризиса и подготовить новую полетную программу», — отметили в «Жемчужной реке».
Ранее туроператор планировал в ноябре начать полеты в Китай. Из Тюмени первый рейс должны были отправить 5 ноября. Тюменцы выкупили почти все места в самолете, сообщила РБК Тюмень президент регионального союза туриндустрии Любовь Матиевская. «Сейчас туроператор предлагает следующие варианты: либо гражданам вернут полностью стоимость тура, либо их поездку перенесут на декабрь или январь, но с сохранением ноябрьской цены», — уточнил эксперт.
Отметим, авиакомпания «ВИМ-Авиа», у которой накопились долги в несколько миллиардов рублей, прекратила полеты. В результате десятки тысяч россиян застряли на заграничных курортах. Следователи завели уголовные дела из-за мошенничества в особо крупном размере и преднамеренного банкротства компании. Глава Ространснадзора Виктор Басаргин рассказывал, что в зоне риска на данный момент находятся еще от шести до десяти российских авиакомпаний.