Басаргин рассказал, сколько авиакомпаний находятся на грани краха

20:12 20 октября 2017 0

Басаргин рассказал о ситуации на авиарынке Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В зоне риска на данный момент находятся от шести до десяти российских авиакомпаний. Экс-губернатор Пермского края, глава Ространснадзора Виктор Басаргин рассказал, что ведомство постоянно «напряженно» следит за их состоянием.

«Компании, за которыми мы следим в режиме непрерывного мониторинга, — их порядка 6-10. На их деятельность мы смотрим напряженно», — приводит «Газета.Ru» слова Басаргина. По его словам, надзорное ведомство постоянно проводит проверки авиакомпаний. Так, в 2017 году Ространснадзор несколько раз проводил плановые и внеплановые проверки «ВИМ-Авиа».

Отметим, ранее авиакомпания «ВИМ-Авиа», у которой накопились долги в несколько миллиардов рублей, прекратила полеты. В результате десятки тысяч россиян застряли на заграничных курортах. Следователи завели уголовные дела из-за мошенничества в особо крупном размере и преднамеренного банкротства компании.