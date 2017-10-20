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20 октября 2017
Главные новости 
20:12  20 октября 2017 0

Басаргин рассказал, сколько авиакомпаний находятся на грани краха

Новый ио губернатора. Пермь, басаргин виктор
Басаргин рассказал о ситуации на авиарынкеФото: Алексей Глазырин © URA.RU
новость из сюжета:
Крах авиакомпании «ВИМ-АВИА»
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В зоне риска на данный момент находятся от шести до десяти российских авиакомпаний. Экс-губернатор Пермского края, глава Ространснадзора Виктор Басаргин рассказал, что ведомство постоянно «напряженно» следит за их состоянием.

«Компании, за которыми мы следим в режиме непрерывного мониторинга, — их порядка 6-10. На их деятельность мы смотрим напряженно», — приводит «Газета.Ru» слова Басаргина. По его словам, надзорное ведомство постоянно проводит проверки авиакомпаний. Так, в 2017 году Ространснадзор несколько раз проводил плановые и внеплановые проверки «ВИМ-Авиа».

Отметим, ранее авиакомпания «ВИМ-Авиа», у которой накопились долги в несколько миллиардов рублей, прекратила полеты. В результате десятки тысяч россиян застряли на заграничных курортах. Следователи завели уголовные дела из-за мошенничества в особо крупном размере и преднамеренного банкротства компании.

Виктор Дорофеев
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