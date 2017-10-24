Генпрокуратура: Закон не позволит Навальному участвовать в выборах

20:05 24 октября 2017 0

Блогер имеет непогашенную судимость Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Блогер Алексей Навальный не имеет законных оснований участвовать в президентских выборах, которые пройдут в марте 2018 года. Об этом заявила Лариса Коптева, возглавляющая управление Генпрокуратуры РФ по надзору за соблюдением прав и свобод россиян.

По словам Коптевой, российский гражданин, имеющий на день голосования неснятую и непогашенную судимость, не может участвовать в выборах президента.

Ранее Навального осудили по ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ и приговорили к условному лишению свободы, отмечает РАПСИ. По этой причине блогер не имеет основания участвовать в выборах любого уровня, подчеркнула Коптева.

По данным прокуратуры, Навальный не единственный, кто стремится участвовать в выборах, имея условный срок. Так, недавно в ведомство обратился Сергей Казаков из Брянской области, желающий стать кандидатом при наличии пятилетнего условного срока.