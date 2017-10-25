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25 октября 2017
Главные новости Москвы
14:13  25 октября 2017 0

В российском зоопарке львенок подружился с щенком овчарки. ФОТО

Львица и щенок вместе гуляют и играютФото: «Life.ru»

Двухмесячная львица Астра подружилась с щенком среднеазиатской овчарки в зоопарке Владивостока. Щенка купили специально для львицы, чтобы ей было с кем играть.

Маленькая Астра уже участвует в фотосессиях в зоопарке. Она ест мясо, пьет молоко, активно играет и гуляет. Пока вольер для детенышей не построен, они живут в доме директора зверинца Алены Асновиной.

Когда львица подрастет, ее уже будет ждать жених. «Это будущая невеста нашему льву Бонифацию», — рассказал директор зоопарка «Life.ru».

Астру уже ждет жених — лев Бонифаций
Фото: «Life.ru»

Виктор Дорофеев
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