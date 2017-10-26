Юрий Биктуганов будет переназначен на пост министра образования Свердловской области. Его кандидатуру по представлению свердловского губернатора согласовали в федеральном минобре. Документ имеется в распоряжении «URA.RU».
«Минобрнауки России согласовывает назначение Биктуганова Юрия Ивановича на должность министра общего и профессионального образования Свердловской области, осуществляющего переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования», — говорится в письме за подписью федерального министра Ольги Васильевой.
«Круто вы работаете. Я думал, кроме меня, никто пока и не знает, — не без радости в голосе сообщил нашему агентству Юрий Биктуганов. — Но дело в том, что окончательное решение за губернатором. Да, есть процедура в соответствии с федеральным законом, согласно которой кандидатура министра проходит обязательное согласование с Министерством образования РФ. Ранее я проходил собеседование в федеральном минобрнауки. По результатам министр дает либо не дает согласие. В этом случае мне повезло. Я очень рад, что не подвел».
С учетом того, что кандидатуру Биктуганова на согласование Минобрнауки РФ предложил Евгений Куйвашев, сомнений, что в скором времени появится указ об официальном назначении министра, нет.