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26 октября 2017
25 октября 2017
Главные новости Свердловской области
19:18  26 октября 2017 0

Москва согласовала свердловского министра. Счастливчик: «Круто вы работаете. Я думал, кроме меня, никто пока не знает»

Заседание правительства Свердловской области. Екатеринбург, биктуганов юрий
Юрий Биктуганов попросил пока повременить с поздравлениямиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Юрий Биктуганов будет переназначен на пост министра образования Свердловской области. Его кандидатуру по представлению свердловского губернатора согласовали в федеральном минобре. Документ имеется в распоряжении «URA.RU».

«Минобрнауки России согласовывает назначение Биктуганова Юрия Ивановича на должность министра общего и профессионального образования Свердловской области, осуществляющего переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования», — говорится в письме за подписью федерального министра Ольги Васильевой.

Письмо о согласовании пришло только сегодня

«Круто вы работаете. Я думал, кроме меня, никто пока и не знает, — не без радости в голосе сообщил нашему агентству Юрий Биктуганов. — Но дело в том, что окончательное решение за губернатором. Да, есть процедура в соответствии с федеральным законом, согласно которой кандидатура министра проходит обязательное согласование с Министерством образования РФ. Ранее я проходил собеседование в федеральном минобрнауки. По результатам министр дает либо не дает согласие. В этом случае мне повезло. Я очень рад, что не подвел».

С учетом того, что кандидатуру Биктуганова на согласование Минобрнауки РФ предложил Евгений Куйвашев, сомнений, что в скором времени появится указ об официальном назначении министра, нет.

Александр Пономарев
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