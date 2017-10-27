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27 октября 2017
13:18  27 октября 2017 0

В Москве фельдшеры сломали руки 91-летней пенсионерке. ВИДЕО

Минирование и эвакуация правительственных зданий. Челябинск, скорая помощь
Медиков вызывали, чтоб успокоить старушкуФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Москве фельдшеры скорой помощи сломали 91-летней пенсионерке руки, пытаясь сделать укол. Такую историю рассказывает сегодня телеграм-канал Mash.

Согласно ролику, опубликованному ресурсом, бабушка испытывала сильные боли, от которых у нее начался нервный срыв. Чтобы ей помочь, родственники вызвали психиатрию. Когда медики делали укол, они сильно скрутили старушку, и на следующий день у той опухли руки. При вызове обычной «скорой», по словам родственников, при транспортировке ее уронили на лестницу. Результатом стали переломы обеих рук.

Где именно в Москве произошло ЧП, не уточняется, как не упоминается и станция скорой помощи, чья бригада приезжала на вызов. При этом авторы ролика путаются даже в том, чем занималась пенсионерка в прошлом. Так, ее называют «ветераном Великой Отечественной войны», но при этом указывается, что в годы ВОВ она добывала торф в Подмосковье.

Виктор Жуков
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© Служба новостей «URA.Ru»
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