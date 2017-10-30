{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Собчак предлагают выйти c поддержкой геев. Twitter ждут российские санкции. Единый день голосования перенесут.
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,87
Динамика за 2 недели
Евро 67,22
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
30 октября 2017
29 октября 2017
28 октября 2017
27 октября 2017
Главные новости Свердловской области
15:11  30 октября 2017 0

На Урале выбирают мэра, к которому приедет патриарх Кирилл. За должность сразятся два старых врага

Патриарх Кирилл в Кургане на церемонии освящения закладного камня Троицкого храма, православие, патриарх, патриарх кирилл
Выборы главы в Алапаевске — вопрос государственной важностиФото: Александр Кадников © URA.RU

Алапаевская городская дума изберет нового главу муниципалитета 31 октября.

Как сообщили «URA.RU» в представительном органе власти, конкурсная комиссия предложила думцам четырех кандидатов на данный пост. Отборочные процедуры прошли действующий председатель гордумы Сайгид Билалов, бывший спикер Галина Канахина, экс-глава города Станислав Шаньгин и депутат Сергей Беспалов.

Билалов и Беспалов — представители команды, получившей по итогам прошедших 10 сентября выборов в гордуму 14 из 20 мандатов. Их кампания была построена на критике экс-мэра. По неофициальным данным, в ходе завтрашнего голосования Сайгид Билалов может попросить депутатов оказать поддержку Сергею Беспалову.

Алапаевск станет одним из центров проведения мероприятий, приуроченных к 100-летнию со дня расстрела царской семьи. В 2018 году в него прибудет обширная делегация федеральных вип-персон во главе с патриархом Кириллом. Новому главе предстоит подготовить город к этому событию.

Константин Джултаев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров