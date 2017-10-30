15:11 30 октября 2017 0

Выборы главы в Алапаевске — вопрос государственной важности Фото: Александр Кадников © URA.RU

Алапаевская городская дума изберет нового главу муниципалитета 31 октября.

Как сообщили «URA.RU» в представительном органе власти, конкурсная комиссия предложила думцам четырех кандидатов на данный пост. Отборочные процедуры прошли действующий председатель гордумы Сайгид Билалов, бывший спикер Галина Канахина, экс-глава города Станислав Шаньгин и депутат Сергей Беспалов.

Билалов и Беспалов — представители команды, получившей по итогам прошедших 10 сентября выборов в гордуму 14 из 20 мандатов. Их кампания была построена на критике экс-мэра. По неофициальным данным, в ходе завтрашнего голосования Сайгид Билалов может попросить депутатов оказать поддержку Сергею Беспалову.

Алапаевск станет одним из центров проведения мероприятий, приуроченных к 100-летнию со дня расстрела царской семьи. В 2018 году в него прибудет обширная делегация федеральных вип-персон во главе с патриархом Кириллом. Новому главе предстоит подготовить город к этому событию.