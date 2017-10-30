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30 октября 2017
17:50  30 октября 2017 0

В Минздраве пообещали вдвое повысить зарплаты врачей

Министр здравоохранения Вероника Скворцова на Ямале, скворцова вероника
Скворцова отметила, что работа по повышению зарплат у врачей продолжается и в регионахФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что средняя зарплата врачей по итогам первой половины 2017 года составила около 53 тысяч рублей. По словам чиновника, с 2012 года доходы врачей выросли на 48%.

Скворцова сообщила, что у среднего медперсонала ежемесячная оплата труда составляет 29,4 тысячи рублей, а у младшего персонала — 19,3 тысячи рублей, пишет «Национальная служба новостей». «На эффективный контракт переведено уже 2,3 миллиона сотрудников, что составляет 85,5% от общей численности занятых в здравоохранении», — приводит цитату министра «Газета.Ru».

Глава министерства подчеркнула, что работа по повышению зарплат продолжается и в регионах.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на встрече с вице-премьером Ольгой Голодец рассказал, что зарплаты врачей регионе выросли в 1,9 раза с момента подписания «майских указов» президента России.

В сентябре Министерство труда и социальной защиты России опубликовало рейтинг самых высокооплачиваемых должностей в стране. Первое место в списке у капитана океанского судна — 500 тысяч рублей в месяц.

Виктор Дорофеев
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