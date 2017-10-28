Куйвашев заявил, что зарплаты свердловских врачей выросли вдвое

Зарплаты врачей в Свердловской области выросли в 1,9 раза с момента подписания «майских указов» президента России. Об этом губернатор Евгений Куйвашев рассказал на встрече с вице-премьером Ольгой Голодец, прибывшей в Екатеринбург.
Кроме того, глава региона заявил, что за последние пять лет доходы работников сферы культуры выросли в 2,7 раза, педагогов дошкольных учреждений — в 2,3 раза, а учителей — в 1,6 раза.
По словам Куйвашева, объемы предоставления высокотехнологичных медицинских услуг с 2012 года увеличились втрое, передает ТАСС. Губернатор также рассказал Голодец о строительстве в Екатеринбурге медицинского кластера, который соединит в себе медицину, науку и обучение.
Ранее «URA.RU» сообщало, что свердловские медики забыли в теле пациента дренаж.