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28 октября 2017
27 октября 2017
Главные новости Свердловской области
17:54  28 октября 2017 0

Куйвашев заявил, что зарплаты свердловских врачей выросли вдвое

Вакцинация от гриппа. Челябинск, минздрав, медсестра, медик, прививка, шприц, медицина, врач, вакцинация
Доходы медиков растутФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Зарплаты врачей в Свердловской области выросли в 1,9 раза с момента подписания «майских указов» президента России. Об этом губернатор Евгений Куйвашев рассказал на встрече с вице-премьером Ольгой Голодец, прибывшей в Екатеринбург.

Кроме того, глава региона заявил, что за последние пять лет доходы работников сферы культуры выросли в 2,7 раза, педагогов дошкольных учреждений — в 2,3 раза, а учителей — в 1,6 раза.

По словам Куйвашева, объемы предоставления высокотехнологичных медицинских услуг с 2012 года увеличились втрое, передает ТАСС. Губернатор также рассказал Голодец о строительстве в Екатеринбурге медицинского кластера, который соединит в себе медицину, науку и обучение.

Ранее «URA.RU» сообщало, что свердловские медики забыли в теле пациента дренаж.

Олег Теплоухов
© Служба новостей «URA.Ru»
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