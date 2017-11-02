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02 ноября 2017
01 ноября 2017
31 октября 2017
Главные новости Челябинской области
14:38  02 ноября 2017 0

«Посмотри, как я летаю!» Мюзиклу, который войдет в репертуар Челябинского оперного, дала название школьница

Клипарт. Санкт-Петербург, облака, небо
В названии есть место и детству, и настоящим поступкам, и волшебным снамФото: Александр Елизаров © URA.RU

Мюзиклу, который откроет XV юбилейный благотворительный фестиваль «Снежность» в декабре, после чего войдет в репертуар Челябинского театра оперы и балета им. М. И. Глинки, дала название воспитанница школы мюзикла Валерия Королькова. Судьи конкурса единогласно высказались за ее вариант «Посмотри, как я летаю!»

Режиссёр-постановщик мюзикла Екатерина Василёва говорит о том, что на конкурс на лучшее название спектакля было прислано очень много вариантов, но только одно название понравилось всем без исключения — как наставникам, так и ученикам. «История, которую мы рассказываем в мюзикле, о том, как это важно — стремиться к своей мечте, быть добрым и отзывчивым. В названии „Посмотри, как я летаю!“ есть место и детству, и настоящим поступкам, и даже волшебным снам», — поясняет выбор жюри Василёва.

Семейный мюзикл «Посмотри, как я летаю!» войдет в репертуар Челябинского театра оперы и балета им. М. И. Глинки после премьерного показа в рамках фестиваля «Снежность». Фестиваль — масштабный благотворительный проект Группы ЧТПЗ. В нем участвуют как начинающие артисты школы мюзикла, так и творческие коллективы Дворца культуры ЧТПЗ и воспитанники детских домов.

Детская школа мюзикла под руководством Бориса Каплуна открылась в апреле 2017 года специально для развития юных талантов по инициативе Попечительского совета Челябинского театра оперы и балета им. Глинки, куда входят акционеры Группы ЧТПЗ Андрей Комаров и Александр Федоров. С детьми занимаются педагоги по вокалу, актерскому мастерству и хореографии, проводятся творческие встречи и мастер-классы с деятелями искусства, а также развивающие мероприятия.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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