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03 ноября 2017
02 ноября 2017
07:39  03 ноября 2017 0

Экс-глава Каталонии назвал действия властей Испании «покушением на демократию»

Национальная судебная коллегия рассматривает вопрос об аресте ПучдемонаФото: Wikimedia Commons

Испанский журналист и политик Карлес Пучдемон, экс-глава Каталонии, назвал действия властей Испании «покушением на демократию» и потребовал освободить восемь арестованных членов правительства автономии, сообщает «Федеральное агентство новостей».

По словам Пучдемона, решение властей арестовать политиков является тяжелейшим ударом по демократии и ставит по удар досрочные парламентские выборы в Каталонии, которые должны состояться в конце декабря. Он также отметил, что правительство Испании выбрало путь полицейского насилия, автоматически ведущего к репрессивному пути, вместо необходимого для решения всех вопросов диалога, передает Nation News.

RT отмечает, что Национальная судебная коллегия Испании рассматривает вопрос об аресте и самого Пучдемона, а также четырёх членов женералитата, находящихся на данный момент в Бельгии. Их обвиняют в мятеже и растрате государственных средств.

Ранее премьер-министр Испании взял на себя функции главы правительства Каталонии и делегировал их вице-президенту страны Сорайе Саенс де Сантамария вместо Карлеса Пучдемона. Кроме того, Совет министров Испании взял на себя полномочия Совета правительства Каталонии.

Ксения Томашова
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© Служба новостей «URA.Ru»
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