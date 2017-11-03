07:39 03 ноября 2017 0

Национальная судебная коллегия рассматривает вопрос об аресте Пучдемона Фото: Wikimedia Commons

Испанский журналист и политик Карлес Пучдемон, экс-глава Каталонии, назвал действия властей Испании «покушением на демократию» и потребовал освободить восемь арестованных членов правительства автономии, сообщает «Федеральное агентство новостей».

По словам Пучдемона, решение властей арестовать политиков является тяжелейшим ударом по демократии и ставит по удар досрочные парламентские выборы в Каталонии, которые должны состояться в конце декабря. Он также отметил, что правительство Испании выбрало путь полицейского насилия, автоматически ведущего к репрессивному пути, вместо необходимого для решения всех вопросов диалога, передает Nation News.

RT отмечает, что Национальная судебная коллегия Испании рассматривает вопрос об аресте и самого Пучдемона, а также четырёх членов женералитата, находящихся на данный момент в Бельгии. Их обвиняют в мятеже и растрате государственных средств.

Ранее премьер-министр Испании взял на себя функции главы правительства Каталонии и делегировал их вице-президенту страны Сорайе Саенс де Сантамария вместо Карлеса Пучдемона. Кроме того, Совет министров Испании взял на себя полномочия Совета правительства Каталонии.