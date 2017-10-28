Премьер-министр Испании Мариано Рахой взял на себя функции главы правительства Каталонии и делегировал их вице-президенту страны Сорайе Саенс де Сантамария.
Новым главой Каталонии вместо Карлеса Пучдемона назначена первый заместитель председателя правительства Испании Саэнс де Сантамария. Кроме того, Совет министров Испании берет на себя полномочия Совета правительства Каталонии, сообщает телеканал 360 со ссылкой на BBC.
Мадрид пытается отправить правительство Каталонии в отставку с пятницы, когда парламент автономии объявил о независимости. После этого премьер-министр Испании подписал постановление о роспуске местного кабмина, а также отставке местного руководства полиции. В ответ жители провели массовые акции протеста. Кто сейчас управляет автономией — вопрос спорный, не имеющий на данный момент однозначного ответа.