{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Собчак предлагают выйти c поддержкой геев. Twitter ждут российские санкции. Единый день голосования перенесут.
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,08
Динамика за 2 недели
Евро 67,53
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
28 октября 2017
14:25  28 октября 2017 0

Мадрид назначил нового главу Каталонии

Митинги в Барселоне. Выход Каталонии из состава Испании., толпа, референдум, испания, флаг, шествие, забастовка, барселона, каталония
Мятежную автономию пытаются вернуть под контроль МадридаФото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Премьер-министр Испании Мариано Рахой взял на себя функции главы правительства Каталонии и делегировал их вице-президенту страны Сорайе Саенс де Сантамария.

Новым главой Каталонии вместо Карлеса Пучдемона назначена первый заместитель председателя правительства Испании Саэнс де Сантамария. Кроме того, Совет министров Испании берет на себя полномочия Совета правительства Каталонии, сообщает телеканал 360 со ссылкой на BBC.

Мадрид пытается отправить правительство Каталонии в отставку с пятницы, когда парламент автономии объявил о независимости. После этого премьер-министр Испании подписал постановление о роспуске местного кабмина, а также отставке местного руководства полиции. В ответ жители провели массовые акции протеста. Кто сейчас управляет автономией — вопрос спорный, не имеющий на данный момент однозначного ответа.

Игорь Чукреев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров