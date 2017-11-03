Участники выборов в Екатеринбурге обратятся к избирателям с небес

21:03 03 ноября 2017 0

Бумажная агитация уходит в прошлое Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На выборах в Екатеринбургскую гордуму в 2018 году сразу несколько групп кандидатов намерены использовать инновационный метод агитации. Они планируют закупить специальное оборудование, позволяющее проецировать фотографии участников кампании и их слоганы на любые поверхности.

Как сообщили «URA.RU» несколько потенциальных выдвиженцев, первым эту идею вынашивал еще бывший председатель регионального отделения РПП Евгений Артюх в начале 2010-х годов. Но тогда необходимая техника стоила слишком дорого. За прошедшее время она значительно подешевела. Проекторы, мощность которых достаточная для проецирования изображения на стены, можно заказать в интернете по цене 30-70 тысяч рублей. Но можно создавать и более масштабные предвыборные проекты. Супермощные проекторы, способные создавать относительно качественное изображение на облаках, стоят сейчас от четырех миллионов рублей.

Помимо этого, в Избирательном кодексе нет прямого упоминания о проекционной рекламе, поэтому использующие ее кандидаты получат определенную свободу действий.

Председатель Избирательной комиссии Екатеринбурга Илья Захаров подчеркнул, что использование проекционной рекламы на выборах не запрещено. Однако к ней относятся все установленные в Избирательном кодексе правила. В частности, кандидаты должны будут согласовывать ее содержание с избиркомом, оплачивать покупку или аренду проекторов, затраты на создание изображения и его проецирование с избирательного счета.

Илья Захаров добавил, что проецирование рекламы на любые здания и сооружения возможно только с согласия их собственников. А попытка создания изображений на облаках должна согласовываться с Росавиацией и другими компетентными структурами.