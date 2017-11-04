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Главные новости Свердловской области
12:32  04 ноября 2017 0

В Екатеринбурге неизвестные устроили стрельбу на детской площадке. ФОТО

Клипарт. Оружие. Челябинск, пистолет
Неизвестные стреляли на детской площадке (архивное фото)Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Екатеринбурге произошел инцидент со стрельбой. Выстрелы раздались в 8 утра на детской площадке, расположенной по адресу улица Крупносортщиков, дом 6. Об этом жильцы дома рассказали в сообществе «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «Вконтакте».

По словам очевидцев, в результате инцидента пострадали только вороны. Мнения пользователей социальной сети разделились. Кто-то не нашел в произошедшем ничего общественно опасного. Другие комментаторы отмечают, что неизвестные в будущем могут открыть стрельбу по людям.

От выстрелов пострадали вороны
ФОТО: сообщество «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «Вконтакте»

Начальник отделения по связям со средствами массовой информации УМВД РФ по Екатеринбургу Каргаполова Ирина рассказала в беседе с «URA.RU», что в правоохранительные органы по факту случившегося не поступало никаких заявлений. При этом в полиции отметили, что по информации, опубликованной в соцсети, будет проведена проверка.

Олег Теплоухов
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