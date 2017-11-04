Полиция пришла с обысками к сторонникам националиста Мальцева, готовившего силовые акции 5 ноября

17:01 04 ноября 2017 0

Правоохранители изъяли экстремистскую литературу, компьютеры и электронные носители Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Москве и Подмосковье прошли обыски у сторонников Вячеслава Мальцева, лидера движения «Артподготовка», которое было признано экстремистским.

Силовики в том числе побывали в квартирах лидера незарегистрированной «Партии националистов» Ивана Белецкого и покинувшего Россию националиста Юрия Горского, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Собеседник издания уточнил, что обыски проходят у сторонников «Артподготовки» в Москве и Московской области. Правоохранители уже изъяли экстремистскую литературу, одежду с националистической символикой, компьютеры и электронные носители. Информацию об обысках уже подтвердил сам Иван Белецкий: «Обыск связан с „Русским маршем“, который пройдет в Москве в субботу». По его словам, сейчас он находится не в России, пишет «Русская планета».

Юрий Горский также сообщил об обысках в своей квартире. Сам он уехал в Литву, после того как суд в Москве заключил его под домашний арест по подозрению в призывах к экстремистской деятельности. При этом мэрия Москвы согласовала митинг организаторам «Русского марша» 4 ноября, среди которых были представители «Партии националистов», а участники «Артподготовки» готовились принять в нем участие.

Отметим, гостем одного из эфиров «Артподготовки» Вячеслава Мальцева на YouTube был блогер Алексей Навальный, который назвал передачу и движение националиста «очень интересным феноменом», а также не раз писал о Мальцеве в Twitter. Националист также регулярно «репостит» блогера и видео его «Фонда борьбы с коррупцией» в соцсети.

Запрещенная в России экстремистская организация «Артподоготовка» была создана Вячеславом Мальцевым, против которого возбуждено уголовное дело по статье «Публичные призывы к совершению экстремистской деятельности». 3 ноября ФСБ задержала членов «Артподготовки», готовивших поджоги 4 и 5 ноября в даты празднования Дня народного единства.