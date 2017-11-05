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05 ноября 2017
18:22  05 ноября 2017 0

Ученые рассказали, что чувствуют мертвецы

Морг, увольнение, безработица, эмоции, смерть, труп, морг, мертвец
Исследователи изучали трупыФото: depositphotos.com © URA.RU

Умершие люди осознают, что скончались, и продолжают чувствовать окружающий мир. Такую гипотезу выдвинули специалисты нью-йоркского центра Langone School of Medicine.

По мнению ученых, момент умирания является не тем, чем считалось ранее. Долгие годы коллектив исследователей во главе с профессором Сэмом Парниа наблюдал за состоянием трупов. Ученые установили, что некоторое время после смерти люди по-прежнему пребывают в сознании.

«После остановки сердца человеческий мозг все еще функционирует и остается активным», — цитируют «Известия» статью специалистов. По этой причине ученые считают, что люди могут зафиксировать момент своей смерти.

По словам профессора Парниа, мертвец чувствует, что больше не может контролировать свое тело. Ученый также напомнил, что многие люди, пережившие клиническую смерть, после пробуждения рассказывают о своих чувствах.

Олег Теплоухов
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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