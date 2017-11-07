Треть россиян недовольна полицией

Меньше половины россиян довольны деятельностью полиции. Тем не менее, по сравнению с 2010 годом, этот показатель улучшился. Тогда лишь 27% опрошенных говорили, что удовлетворены правоохранительными органами.
Исследование провел «Левада-Центр». «Газета.ру» уточняет, что в 2013 году процент людей, говоривших, что полицейские работают хорошо, увеличился до 36%, а в текущем году уже 46% опрошенных заявили, что их устраивает деятельность полиции в своем населенном пункте. Затруднились ответить 20% респондентов. При этом в текущем году недовольны полицией 34% опрошенных. В 2013 году цифра была больше — 46%, а в 2010 году — 60%.
Согласно опросу, за последние два года 75% участников исследования обращались в правоохранительные органы. Обращение было «фактически проигнорировано» в 25% случаев. В 21% случаев к людям отнеслись «без должного внимания, но проблемы, в конце концов, были решены. Еще 10% респондентов решили проблемы «неофициальным способом».
Опрос проводился с 20 по 24 октября. В нем приняли участие 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов России.