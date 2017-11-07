21:59 07 ноября 2017 0

Политик снова готов занять Кремль Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Кандидатуру лидера КПРФ Геннадия Зюганова выдвинули все партийные организации. Об этом политик сообщил сам в эфире «Первого канала». Зюганов пояснил, что выборам относится серьезно, и партия будет обязательно участвовать в них.

«Я лидер движения. Мою кандидатуру выдвинули все организации», — приводит РИА Новости слова политика.

Окончательное решение по выдвижению кандидата в президенты от партии будет принято на съезде, который намечен на декабрь этого года. Мероприятие состоится после официального объявления о проведении предвыборной кампании. Выборы главы государства пройдут в марте 2018 года.