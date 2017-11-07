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07 ноября 2017
Главные новости Москвы
21:59  07 ноября 2017 0

В КПРФ согласовали выдвижение Зюганова на президентские выборы

Пресс-конференция КПРФ в ТАСС с участием лидера партии Геннадием Зюгановым. Москва, зюганов геннадий, жест
Политик снова готов занять КремльФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Кандидатуру лидера КПРФ Геннадия Зюганова выдвинули все партийные организации. Об этом политик сообщил сам в эфире «Первого канала». Зюганов пояснил, что выборам относится серьезно, и партия будет обязательно участвовать в них.

«Я лидер движения. Мою кандидатуру выдвинули все организации», — приводит РИА Новости слова политика.

Окончательное решение по выдвижению кандидата в президенты от партии будет принято на съезде, который намечен на декабрь этого года. Мероприятие состоится после официального объявления о проведении предвыборной кампании. Выборы главы государства пройдут в марте 2018 года.

Лев Истомин
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