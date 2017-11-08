Подростку в ХМАО, на глазах у которого мигранты застрелили отца, помогают психологи

Подростка, который едва не погиб от рук выходцев из Казахстана, перевели из больницы Лянтора в Сургутскую травматологию. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе администрации Сургутского района.
С 14-летним подростком, у которого на глазах убили отца, сейчас работают психологи. «Как только состояние мальчика стало того позволять, были подключены психологи. Они делают все возможное, чтобы помочь подростку пережить потерю близкого человека. Я выражаю искренние соболезнования семье погибшего», — прокомментировала вице-мэр Татьяна Османкина.
Заместитель главы Сургутского района также рассказала, какие меры предпринимаются властями муниципалитета для предотвращения подобных случаев, в частности, об организации отдыха детей во время каникул. «В Сургутском районе реализуется взвешенный, сбалансированный подход к организации досуга детей в период каникул. Это и лагеря с дневным пребыванием школьников, когда они большую часть времени находятся под присмотром взрослых. Действенным методом в профилактике чрезвычайных происшествий является трудоустройство школьников — заняты делом были 200 ребят. Уверены, что нам необходимо вместе с родителями обсуждать другие формы организации досуга детей», — добавила Татьяна Османкина.
Как ранее сообщало «URA.RU», убийство произошло 1 ноября в Сургутском районе. К проживающему в одном из охотничьих домиков мужчине приехали гости из Казахстана: его племянник Владимир Подшивалов и его друг Станислав Кузьменко. Туда же приехал знакомый хозяина со своим 14-летним сыном. После распития алкогольных напитков Кузьменко взял ружье и выстрелил приезжему рыбаку в голову, после чего выстрелил в сына убитого. Пуля попала в ногу подростка, а злоумышленники сбежали. Подозреваемых позднее задержали на одном из месторождений в Сургутском районе. Им предъявлены обвинения в убийстве и покушении на убийство.