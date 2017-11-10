08:43 10 ноября 2017 0

ФСО хочет передвигаться на спецтранспорте Фото: depositphotos.com © URA.RU

Федеральная служба охраны, занимающаяся охраной высших чиновников и прочих лиц по решению президента страны, намерена самостоятельно сопровождать кортежи охраняемых объектов.

В пояснительной записке к соответствующему проекту постановления правительства говорится о необходимости изменения ПДД, так как ФСО хочет повысить уровень транспортного обслуживания, пишет газета «Ведомости».

Сейчас практически все кортежи, в которых передвигаются охраняемые ФСО чиновники, сопровождает ГИБДД, однако все распоряжения во время поездки отдают сотрудники ФСО. Поэтому эта служба просит приравнять свои машины к спецтранспорту, чтобы дать преимущества на трассах также охраняемым ею автомобилям.

В качестве опознавательных знаков ФСО планирует использовать мигалки в передних частях своего транспорта. Из проекта закона следует, что служба получит право нарушать целый ряд ПДД, например, скорость движения, правила обгона, проезд перекрестков. Другие водители должны будут уступать спецтранспорту дорогу.