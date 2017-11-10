Федеральная служба охраны, занимающаяся охраной высших чиновников и прочих лиц по решению президента страны, намерена самостоятельно сопровождать кортежи охраняемых объектов.
В пояснительной записке к соответствующему проекту постановления правительства говорится о необходимости изменения ПДД, так как ФСО хочет повысить уровень транспортного обслуживания, пишет газета «Ведомости».
Сейчас практически все кортежи, в которых передвигаются охраняемые ФСО чиновники, сопровождает ГИБДД, однако все распоряжения во время поездки отдают сотрудники ФСО. Поэтому эта служба просит приравнять свои машины к спецтранспорту, чтобы дать преимущества на трассах также охраняемым ею автомобилям.
В качестве опознавательных знаков ФСО планирует использовать мигалки в передних частях своего транспорта. Из проекта закона следует, что служба получит право нарушать целый ряд ПДД, например, скорость движения, правила обгона, проезд перекрестков. Другие водители должны будут уступать спецтранспорту дорогу.