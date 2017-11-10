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10 ноября 2017
09 ноября 2017
08:43  10 ноября 2017 0

ФСО хочет изменить дорожные правила для своих нужд. В списке требований мигалки и скорость без ограничений

Работа руками, айфон 8, скорая помощь, солнце, мигалка, полиция, полицейская сирена
ФСО хочет передвигаться на спецтранспортеФото: depositphotos.com © URA.RU

Федеральная служба охраны, занимающаяся охраной высших чиновников и прочих лиц по решению президента страны, намерена самостоятельно сопровождать кортежи охраняемых объектов.

В пояснительной записке к соответствующему проекту постановления правительства говорится о необходимости изменения ПДД, так как ФСО хочет повысить уровень транспортного обслуживания, пишет газета «Ведомости».

Сейчас практически все кортежи, в которых передвигаются охраняемые ФСО чиновники, сопровождает ГИБДД, однако все распоряжения во время поездки отдают сотрудники ФСО. Поэтому эта служба просит приравнять свои машины к спецтранспорту, чтобы дать преимущества на трассах также охраняемым ею автомобилям.

В качестве опознавательных знаков ФСО планирует использовать мигалки в передних частях своего транспорта. Из проекта закона следует, что служба получит право нарушать целый ряд ПДД, например, скорость движения, правила обгона, проезд перекрестков. Другие водители должны будут уступать спецтранспорту дорогу.

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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