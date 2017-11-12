Главным риском ускорения инфляции в России ЦБ считает «резкое изменение сберегательной модели поведения населения на потребительскую». Об этом на круглом столе в Высшей школе экономики заявил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Игорь Дмитриев.
По словам Дмитриева, регулятору удалось к концу октября 2017 года добиться снижения инфляции до уровня 2,7%. Однако специалисты проявляют осторожный оптимизм по этому поводу. «Потребительские ли кредиты, уменьшение депозитов, может быть, долларизация — все эти процессы могут привести к тому, что инфляция разгонится, а доверие — вещь хрупкая», — цитирует Дмитриева «Газета.Ru».
По его словам, вряд ли инфляция разгонится до 8%, но до 5% вполне может. При этом Дмитриев заверил, что у регулятора есть весь арсенал инструментов для сдерживания роста цен. Он отметил, что мегарегулятор продолжает действовать консервативно (отказываясь от резкого снижения ключевой ставки в 8,5%) по нескольким причинам: сезонный рост цен на овощи, неопределенность на нефтяном рынке, дефицит трудовых ресурсов. По мнению финансиста, эти факторы уже в следующем году могут снова разогнать инфляцию. Дмитриев признался, что на данном этапе побороть инфляционные ожидания у населения и бизнеса не получается.
Эксперты полагают, что низкая инфляция в стране создает новый «пузырь», так как даже с низкой инфляцией реально располагаемые денежные доходы населения ушли в минус.
1 ноября, как писало «URA.RU», о нулевой инфляции в стране заявил Росстат. По данным ведомства, цены на продукты перестали расти. Эксперты объяснили это отсутствием денег у населения.