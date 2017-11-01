Росстат заявил о нулевой инфляции в стране

22:17 01 ноября 2017 0

У населения кончаются деньги, поэтому цены перестали расти Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В России остановился рост цен на продукты. Уже второй месяц статистики фиксируют нулевую инфляцию. По мнению экспертов, причина в отсутствии денег у населения.

Инфляция в стране по данным Росстата остановилась в середине лета. С июля эксперты фиксировали нулевой рост цен, а до этого две недели вовсе наблюдали дефляцию в 0,1% и 0,2%. В итоге с начала года стоимость потребительских товаров выросла на 1,9%, что расходится с прогнозом, делавшимся при формировании бюджета, сообщает Интерфакс.

Минэкономразвития ожидает по итогам октября инфляцию на уровне 0,2-0,3%, а годовую — 2,7-2,8%. При этом ранее глава министерства Максим Орешкин в заявлял журналистам, что отклонение годовой инфляции от целевых показателей говорит о наличии серьезных проблем в экономики и связано с монетарными факторами.

Для увеличения денежной массы в стране совет директоров ЦБ РФ на заседании в пятницу принял решение снизить ключевую ставку до 8,25% годовых. При этом в Центробанке отметили, что по-прежнему ожидают годовую инфляцию на уровне 4%, а ее замедление считают временным явлением.