{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Горожанам стыдно: мэр Екатеринбурга публично пошутил про 200 погибших корейцев
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,16
Динамика за 2 недели
Евро 67,71
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
01 ноября 2017
Главные новости Москвы
22:17  01 ноября 2017 0

Росстат заявил о нулевой инфляции в стране

День открытых дверей в ЦБ РФ по Уральскому региону. Екатеринбург, новогодние украшения, бюджет, деньги, украшение, тысячные купюры, инфляция, бумажные изделия, казнокрадство, растрата
У населения кончаются деньги, поэтому цены перестали растиФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Экономический кризис в России
все новости сюжета

В России остановился рост цен на продукты. Уже второй месяц статистики фиксируют нулевую инфляцию. По мнению экспертов, причина в отсутствии денег у населения.

Инфляция в стране по данным Росстата остановилась в середине лета. С июля эксперты фиксировали нулевой рост цен, а до этого две недели вовсе наблюдали дефляцию в 0,1% и 0,2%. В итоге с начала года стоимость потребительских товаров выросла на 1,9%, что расходится с прогнозом, делавшимся при формировании бюджета, сообщает Интерфакс.

Минэкономразвития ожидает по итогам октября инфляцию на уровне 0,2-0,3%, а годовую — 2,7-2,8%. При этом ранее глава министерства Максим Орешкин в заявлял журналистам, что отклонение годовой инфляции от целевых показателей говорит о наличии серьезных проблем в экономики и связано с монетарными факторами.

Для увеличения денежной массы в стране совет директоров ЦБ РФ на заседании в пятницу принял решение снизить ключевую ставку до 8,25% годовых. При этом в Центробанке отметили, что по-прежнему ожидают годовую инфляцию на уровне 4%, а ее замедление считают временным явлением.

Игорь Чукреев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров