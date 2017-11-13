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Главные новости Свердловской области
17:20  13 ноября 2017 0

Уральские рабочие два дня развозили подарки детям. Эстафету добра ЕВРАЗ НТМК продолжат железнодорожники

Металлурги успели поиграть с детьмиФото: читатели «URA.RU»

Сотрудники колесобандажного цеха продолжили эстафету добрых дел ЕВРАЗ НТМК. Они оказали помощь трем детским образовательным учреждениям Нижнего Тагила: подарки детям сотрудники цеха развозили два дня.

В реабилитационный центр «Улыбка» привезли необходимую бытовую технику — пылесосы, обогреватели и матрасы в спальни детей. В специализированный дом ребенка № 6 — гигиенические принадлежности. Детскому саду-школе для детей с ограниченными возможностями № 105 закупили шесть комплектов сантехники и бактерицидные лампы.

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Сотрудники цеха привезли гигиенические принадлежности в дом ребенка Читатели «URA.RU»

В каждом учреждении для гостей подготовили небольшой концерт, металлурги пообщались и поиграли с детьми. «Я горжусь цехом, своими сотрудниками, которые с готовностью откликнулись на инициативу помочь детям, — отметил начальник подразделения Валерий Галченков, — особенно активно в эстафете добра приняли участие коллективы участков механической обработки колес и горячего проката».

Колесобандажный цех придумал новый атрибут эстафеты добра и сделал реальную эстафетную палочку, которую на рапорте управляющего директора передали железнодорожникам ЕВРАЗ НТМК.

«Эстафета добрых дел» стартовала на ЕВРАЗ НТМК в феврале 2017 года, в ней уже приняли участие пять цехов предприятия. Проект начался с инициативы доменного цеха, сотрудники которого помогли социально-реабилитационному центру «Радуга». Вслед за доменщиками к волонтерскому движению присоединились конвертерный цех, коксохимическое производство и цех прокатки широкополочных балок, которые поддержали дом малютки и детский дом с. Южаково.

Юлия Литвиненко
© Служба новостей «URA.Ru»
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