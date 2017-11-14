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14 ноября 2017
13 ноября 2017
12 ноября 2017
14:16  14 ноября 2017 0

Задорнов и хоккей популярны у челябинцев больше, чем Путин и футбол

Выставка «Россия, устремлённая в будущее» в Манеже. Москва, яндекс, алиса
Данные представлены аналитикой «Яндекса»Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Опубликован топ-10 запросов жителей Челябинской области. Согласно данным «Яндекса», с 6 по 12 ноября южноуральцы интересовались смертью сатирика Михаила Задорнова больше, чем приездом в Челябинск президента России Владимира Путина.

О хоккейном Кубке Карьяла, в свою очередь, хотело знать больше людей, чем о матче по футболу между сборной России и Аргентины. Топ-5 замкнули запросы, связанные с Днем сотрудника органов внутренних дел, который отмечается 10 ноября.

Результаты рейтинга были представлены в баллах. Так, Задорнов набрал 100 баллов, Кубок Карьяла — 92 балла, визит Путина в Челябинск — 92 балла, матч Россия — Аргентина — 87 баллов, День полиции — 84 балла.

На шестом и седьмом местах оказались трагические новости, связанные со смертью телеведущего Бориса Ноткина (81 балл) и уходом из жизни дочери актрисы Людмилы Гурченко (78 баллов).

Взрыв газа в жилом доме в Ижевске проиндексирован 75 баллами. В результате происшествия несколько человек погибли. Сын хозяйки квартиры, с которой пошло обрушение дома, арестован по подозрению в убийстве двух и более лиц общеоопасным способом.

«День бухгалтера» набрал 74 балла, опередив скандальные новости, связанные с интимными фотографиями балерины Анастасии Волочковой (71 балл). На них она занимается сексом со своим бывшим парнем — Черменом Дзотовым.

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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