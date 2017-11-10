Дочь Гурченко жаловалась на здоровье накануне смерти

12:45 10 ноября 2017 0

Женщине нездоровилось в начале этой недели Фото: крин видео с ток-шоу «Прямой эфир»

Покойная дочь актрисы Людмилы Гурченко Мария Королева за пару дней до своей кончины жаловалась на плохое самочувствие и температуру. Об этом заявил ее двоюродный брат Владимир Шишкин в эфире ток-шоу Дмитрия Борисова «Пусть говорят».

В студии собрались родные и близкие дочери актрисы, которые обсудили ее последние дни. По словам Шишкина, незадолго до смерти Королева призналась ему, что болеет, хотя раньше никогда не жаловалась на здоровье, пишет издание «Дни.ру».

«Мы собирались прийти помянуть Людмилу Марковну на день рождения. Она была на даче. Она никогда не жаловалась на свое здоровье. Но в этот раз она говорила: „Володь, я себя плохо чувствую, что-то приболела, у меня температура“. Я ей сказал: „Когда приедешь с дачи, давай сразу к врачу“. Она согласилась. Я созвонился с ней во вторник вечером, накануне трагедии. Она сказала, что в среду пойдет», — рассказал Шишкин.

Напомним, что Королева скончалась от острой сердечной недостаточности 8 ноября в своем доме в Вишняковском переулке. Ей было 58 лет.