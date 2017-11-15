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15 ноября 2017
14 ноября 2017
13 ноября 2017
14:55  15 ноября 2017 0

На Южный Урал идет снежная буря. Челябинских водителей предупредили об опасности

Снегопад. Челябинск, площадь революции, остановка общественного транспорта, снег
На данный момент все дороги находятся в проезжем состоянииФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жителей Челябинской области предупредили о неблагоприятных метеорологических условиях, способствующих серьезным ДТП. Такое заявление сделала пресс-служба управления дорог «Южный Урал».

Вечером 15 ноября, а также ночью и днем 16 ноября в отдельных районах области ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, на дорогах появится сильная гололедица, особенно в горах. В ведомстве также отметили, что на данный момент все дороги находятся в проезжем состоянии.

Ранее «URA.RU» предупреждало о мощном снегопаде в области и просило автолюбителей быть осторожными на дорогах. При такой погоде резко снижается коэффициент сцепления шин с дорогой и увеличивается тормозной путь. Вероятно, именно неблагоприятные погодные условия стали сопутствующим фактором ДТП, когда фура протаранила здание, наехав на пешеходов. В результате аварии один человек пострадал, двое скончались от полученных травм.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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