09:13 16 ноября 2017 0

«Царский подарок с русской душой» Фото: официальный сайт Caviar

Известный люксовый бренд Caviar представил новый уникальный iPhone X, который создан в честь нашей страны. Линейка смартфонов называется «Достояние России», в нее также вошли айфоны, посвященные черной икре, традиционной ювелирной технике филигрань и президенту России Владимиру Путину.

В дизайне бриллиантового iPhoneX использовано 344 бриллианта разного размера и 13 крупных рубинов, передает «Русская планета». «Этот экстраординарный и экстрароскошный смартфон будет создан в единственном экземпляре, а его уникальность навсегда останется неповторимой. Царский подарок с русской душой!», — говорится в описании телефона на сайте компании-изготовителя.

Стоимость люксового смартфона сопоставима с ценой новой квартиры или, например, новым автомобилем Audi A6, который продается в российских дилерских центрах за 2,5 млн рублей, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Ранее Caviar выпустила премиум-телефоны на основе знаменитой Nokia 3310 с портретом Николая II. Они посвящены столетию Октябрьского переворота в России, их стоимость начинается от 139 000 рублей.