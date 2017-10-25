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25 октября 2017
21:13  25 октября 2017 0

«За Веру, Царя и Отечество». В России создан премиум-телефон с портретом Николая II. ФОТО, ВИДЕО

Телефоны сделаны на основе знаменитой модели Nokia 3310Фото: Российский бренд люксовых смартфонов, телефонов и аксессуаров Caviar

В канун столетия Октябрьского переворота в России создан премиум-телефон с портретом Николая II. Его представил российский люксовый бренд смартфонов и аксессуаров Caviar.

Российская фирма Caviar, известная своими золотыми iPhone с изображением президента Владимира Путина, анонсирует новинку — титановые телефоны на основе знаменитой Nokia 3310. Линейка называется «Последний император».

Компания признается, что символично раскрыла в необычных дизайнах смысл девиза: «За Веру, Царя и Отечество». Первая модель называется «Вера» и в своем дизайне интерпретирует Богородицу с руками, воздетыми в заступнической молитве (такой вариант иконописи называют оранта). Второй дизайн посвящен Российской империи, и в его центре — цветное изображение имперского герба с черным двуглавым орлом. Третий телефон в коллекции украшает портрет Николая II.

Кроме центральных изображений, модели дополнены золотыми элементами — камера «обведена» золотым императорским венком из лавра, внизу корпуса расположены символичные таблички. Стоит заметить, что ценник за такой замысловатый дизайн разработчики выставляют тоже «золотой» — от 139 000 рублей.

Премьера приурочена к приближающемуся столетию Октябрьского переворота. Представители бренда Caviar признаются, что гордятся своей коллекцией, гордятся «героем, Николаем II, и тем наследием, что осталось от великой Российской империи».

По словам разработчиков, эта коллекция появилась в их умах давно, но ее выход долго откладывали в связи со всеми событиями, происходящими вокруг фильма «Матильда». «URA.RU» напоминает, что недавно поклонники царя пригрозили закрыть кинотеатры, в которых покажут этот фильм.

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Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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