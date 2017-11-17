13:24 17 ноября 2017 0

Один из организаторов — брат Пестрикова Руслан Оглы — пошел на сделку со следствием Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Один из организаторов бойни на улице Депутатской в Екатеринбурге, произошедшей в сентябре 2016 года, Руслан Оглы, отправится в суд. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе Свердловской областной прокуратуры. Обвинительное заключение утвердил зампрокурора Свердловской области Александр Чернышев. «Молодой человек заключил сделку со следствием, его дело было выделено в отдельное производство и будет рассмотрено отдельно от других участников массовых беспорядков», — пояснил агентству старший помощник свердловского прокурора Марина Канатова.

25-летний Руслан — двоюродный брат главного героя истории Дмитрия Петрикова, у которого случился конфликт с казаком-спецназовцем Олегом Шишовым. Итогом стала массовая драка со стрельбой. По версии следствия, именно к Руслану обратился «Дима-цыган» с просьбой собрать бойцов на разборки. «Руслан Оглы 3 сентября 2016 года договорился со своим знакомым, обладающим авторитетом среди лиц, занимающихся боевыми единоборствами, и склонил его и его знакомых к участию в массовых беспорядках, — сообщили „URA.RU“ в облпрокуратуре. — Также он на своем автомобиле доставил данных лиц, занимающихся боевыми единоборствами, к месту проведения инструктажа, а впоследствии к дому Шишова».

В итоге 24 спортсмена, вооруженных ножами, пневматическим и травматическим пистолетами, металлическими трубами и битой, окружили ворота дома казака. «Шишов совместно со своими знакомыми, братьями Дутовыми, отражали нападение 25 человек, вооружившись карабином, травматическим пистолетом и кинжалом», — напоминают в надзорном ведомстве. — Один из участников группы Пестрикова выстрелил в Дутова и нанес ему огнестрельное ранение плеча, отчего тот потерял сознание. После чего подельники Пестрикова нанесли не менее 12 ударов в область голову и туловища Шишова».

Казаку-спецназовцу, у которого за спиной дома находились жена и маленькие дети, пришлось открыть огонь по нападавшим из карабина на поражение. «В результате огнестрельные ранения получили несколько участников группы Пестрикова, — рассказывает представитель прокуратуры. — Из них двое скончались, еще двоим причинен тяжкий вред здоровью».

Дело Руслана Оглы будет рассматривать Ленинский районный суд Екатеринбурга. Ему предъявлено обвинение по части 1.1 статьи 212 Уголовного кодекса РФ (склонение и вовлечение в участие в массовых беспорядках с применением насилия и оружия) и части 2 статьи 212 УК РФ (участие в массовых беспорядках, с применением насилия и оружия). Молодому человеку грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.