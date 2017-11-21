Новый «пьяный мальчик» спасает пермских врачей от тюрьмы

13:33 21 ноября 2017 0

Трагичная и абсурдная история гибели Алеши Шимко поставила под сомнение качество работы экспертов по всей стране ФОТО: скриншот с программы «Пусть говорят»

В Пермском крае родственники пенсионерки, умершей в больнице, вступили в конфликт со следователями из-за «странной» экспертизы. Как стало известно «URA.RU» именно выводы экспертов могут существенно смягчить наказание врачей.

В распоряжении агентства оказались материалы уголовного дела о смерти пенсионерки в Березниках. 16 мая прошлого года ночью Нина Ковальских почувствовала себя плохо и вызвала скорую помощь. Врачи доставили женщину в городской сосудистый центр. В больнице женщину (она страдала сахарным диабетом) осмотрели, измерили давление, сделали ЭКГ. Но оставить отказались и спустя почти два часа направили в отделение гнойной хирургии. Еще через час женщину осмотрел хирург. Пациентку госпитализировали с диагнозом «диабетическая стопа справа, начинающаяся гангрена».

Днем у пенсионерки остановилось сердце, после чего ее перевели в реанимацию. В состоянии комы пациентка провела девять дней и умерла от инфаркта.

Из материалов дела следует, что нарушения оказания медицинской помощи выявили министерство здравоохранения Пермского края и территориальный Фонд обязательного медицинского страхования (ТФОМС). Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

Родственники умершей, впрочем, считают, что уголовное дело необходимо расследовать по статьям «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и «халатность». После смерти женщины ее семья не получила объяснений или соболезнований от врачей, а вдобавок еще и услышала упреки в том, что пенсионерку «запустили». Сейчас родственники Нины Ковальских убеждены, что врачи могут уйти от ответственности благодаря экспертам, которые пришли к неоднозначным выводам.

Эксперты не смогли однозначно сказать, что березниковские врачи виновны в смерти пенсионерки Фрагмент материалов уголовного дела

Экспертизу в рамках расследования дела проводило «Пермское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы» при минздраве Прикамья. Были изучены все медицинские документы умершей. Специалисты отметили, что пенсионерку должны были госпитализировать сразу кардиологи сосудистого центра. Были выявлены и другие недостатки: не было эхокардиографического исследования, не проведена консультация эндокринолога, несвоевременно и эпизодически назначались необходимые медикаменты.

Однако эксперты тут же подчеркнули, что даже в случае своевременного и полного оказания медицинской помощи нет никаких гарантий, что женщина осталась бы жива: «Дефект оказания медицинской помощи в прямой причинно-следственной связи с наступлением смерти не находится».

Начальник краевого бюро судмедэкспертизы Александр Онянов оперативно не смог прокомментировать выводы специалистов по данному делу. Собеседник отметил, что каждый случай индивидуален, и пообещал дать пояснения позднее.

Связаться с прежним главным врачом городской больницы Березников Дмитрием Антипиным (он оставил должность в начале ноября) не удалось. Уместно добавить, что сейчас минздрав именно из этого учреждения планирует сделать современный медицинский центр высокотехнологичной медицины.

О сомнительности многих экспертиз, проводимых в рамках расследования уголовных дел, на федеральном уровне говорят уже несколько месяцев. Причиной стала гибель шестилетнего Алеши Шимко в Подмосковье — в крови жертвы ДТП эксперт обнаружил огромную дозу алкоголя, что противоречит здравому смыслу.

В Пермском крае широкую огласку получило дело о ДТП под Пермью: разбился ВАЗ-2112, погиб 22-летний Евгений Скорняков. В машине также находился в состоянии алкогольного опьянения молодой соучредитель и директор компании, которая занимается лесозаготовками и производством пиломатериалов. Последний остался жив. Эксперты же до сих пор не смогли определить, кто из двух мужчин управлял автомобилем, хотя врачи скорой помощи однозначно указали, что за рулем находился пьяный директор. К аналогичному выводу пришел и специалист, проводивший альтернативную экспертизу.

Имеет место в Прикамье и обратный случай: в Кизеле следствие полагает, что 22-летний Александр Шамсутдинов стал жертвой ДТП. Результаты экспертиз опровергают эту версию, поскольку не были выявлены контакты самого тела либо одежды с автомобилем. Однако продолжается расследование именно автоаварии.