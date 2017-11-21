12:40 21 ноября 2017 0

Иван Вершинин хочет рассказать новоуренгойским школьникам об истории страны Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Депутат Законодательного собрания Ямала Иван Вершинин на своей странице в соцсетях опубликовал пост, посвященный выступлению новоуренгойского школьника в Бундестаге. Депутат считает, что проблема кроется не в ребенке, а в системе и вопросы надо задавать педагогам. В данный момент он намерен связаться с руководством школы, где обучается молодой человек, и провести там парламентский урок о истории страны.

«Не понимаю тех, кто чуть ли не в предатели записал школьника, призывают чуть ли не к уголовной ответственности его привлечь — это, на мой взгляд, тоже перебор. Все эти заявления только навредят ему. Это же наш парень, ямалец. Ну, затаскают парня по допросам, напугают — он что, после этого сразу станет патриотом? Следующий свой парламентский урок по истории нашей страны хочу провести именно в новоуренгойской гимназии», — написал на своей страничке парламентарий.

При этом депутат отмечает, что сравнение советских солдат с фашистскими захватчиками не может быть приемлемо ни в каком виде. «Поэтому, когда выступления касаются таких резонансных и сложных тем, как память о Великой отечественной войне, нужно со всей осторожностью и внимательностью давать оценки и подбирать слова, чтобы в первую очередь не оскорбить своих же соотечественников», — пишет депутат.

Школьник из Нового Уренгоя выступил с докладом в Бундестаге накануне. В своей речи он назвал бойцов вермахта «невиннноубиенными», чем вызвал массовое недовольство жителей России. Одни обвиняют юношу в оправдании фашизма, другие просят не наседать на школьника и искать проблему в системе образования. Минобразования, Совет Федерации и другие структуры уже потребовали провести проверку в новоуренгойской гимназии, где проходит обучение мальчик. На защиту подростка встал мэр Нового Уренгоя. А его мать рассказала, что вся эта история случилась из-за досадной ошибки и их семье уже стали поступать угрозы.