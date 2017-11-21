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21 ноября 2017
Главные новости 
12:40  21 ноября 2017 0

«Вопросы надо задавать педагогам». Ямальский депутат решил сам провести урок истории одноклассникам «школьника из бундестага»

Заседание законодательного собрания ЯНАО. Салехард, вершинин иван
Иван Вершинин хочет рассказать новоуренгойским школьникам об истории страныФото: Вячеслав Егоров © URA.RU
новость из сюжета:
Школьник с Ямала покаялся в бундестаге за «невинноубиенных бойцов Вермахта»
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Депутат Законодательного собрания Ямала Иван Вершинин на своей странице в соцсетях опубликовал пост, посвященный выступлению новоуренгойского школьника в Бундестаге. Депутат считает, что проблема кроется не в ребенке, а в системе и вопросы надо задавать педагогам. В данный момент он намерен связаться с руководством школы, где обучается молодой человек, и провести там парламентский урок о истории страны.

«Не понимаю тех, кто чуть ли не в предатели записал школьника, призывают чуть ли не к уголовной ответственности его привлечь — это, на мой взгляд, тоже перебор. Все эти заявления только навредят ему. Это же наш парень, ямалец. Ну, затаскают парня по допросам, напугают — он что, после этого сразу станет патриотом? Следующий свой парламентский урок по истории нашей страны хочу провести именно в новоуренгойской гимназии», — написал на своей страничке парламентарий.

При этом депутат отмечает, что сравнение советских солдат с фашистскими захватчиками не может быть приемлемо ни в каком виде. «Поэтому, когда выступления касаются таких резонансных и сложных тем, как память о Великой отечественной войне, нужно со всей осторожностью и внимательностью давать оценки и подбирать слова, чтобы в первую очередь не оскорбить своих же соотечественников», — пишет депутат.

Школьник из Нового Уренгоя выступил с докладом в Бундестаге накануне. В своей речи он назвал бойцов вермахта «невиннноубиенными», чем вызвал массовое недовольство жителей России. Одни обвиняют юношу в оправдании фашизма, другие просят не наседать на школьника и искать проблему в системе образования. Минобразования, Совет Федерации и другие структуры уже потребовали провести проверку в новоуренгойской гимназии, где проходит обучение мальчик. На защиту подростка встал мэр Нового Уренгоя. А его мать рассказала, что вся эта история случилась из-за досадной ошибки и их семье уже стали поступать угрозы.

Вячеслав Егоров
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