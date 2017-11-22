С лета будущего года тарифы на услуги ЖКХ могут подняться не более чем на 7%. Такая цифра содержится в подписанном 21 ноября постановлении губернатора области Евгения Куйвашева. Повышение запланировано с 1 июля 2018 года. Первые платежки с новыми цифрами придут, таким образом, в августе.
Губернатор установил так называемый предельный индекс роста платы за коммунальные услуги. Они, напомним, устанавливаются ежегодно. «Но это не значит, что тарифы поднимутся именно на такую величину. Предприятия ЖКХ имеют полное право полностью отказаться от повышения платы за коммунальные услуги», — пояснил на заседании согласительной комиссии по бюджету глава минЖКХ области Николай Смирнов.
Такие индексы устанавливаются ежегодно. Они определяют, до какого предела предприятия ЖКХ могут поднять плату за коммунальные услуги. Коммунальные организации делают это по согласованию с Региональной энергетической комиссией.
В 2017 году жители были неприятно удивлены суммами за отопление. Из-за изменения целого ряда правил платежи за тепло резко выросли.
С этого года в ЖКХ — опять целый ряд новаций, на этот раз в работе с должниками. Так, например, теперь достаточно уведомления по смс.