19:44 22 ноября 2017 0

Ежегодное обращение губернатора ХМАО состоится 23 ноября Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Наталья Комарова объявит 2018 год Годом гражданского согласия. «URA.RU» удалось узнать подробности ежегодного обращения губернатора ХМАО к югорчанам. Инсайдеры агентства рассказали о приоритетах развития Югры на следующий год, а также о главной его теме, которые объявит глава региона 23 ноября.

По словам инсайдера, Наталья Комарова объявит 2018 год Годом гражданского согласия, сославшись на общественное обсуждение этого вопроса на портале «Открытый регион». Акцент выступления предполагается сделать на сплочение жителей Югры независимо от их национальности и вероисповедания.

Стоит отметить, что на момент публикации материала в соответствующем голосовании, действительно, лидирует этот пункт — за него проголосовало 45% пользователей. Утром 21 ноября у него было около 21% голосов.

Второй ключевой темой обращения Комаровой может стать общественная безопасность, предполагает собеседник агентства.

Губернатор поднимет вопросы безопасности югорчан Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

По версии источника, определяя приоритеты на 2018 год, губернатор поставит задачу повышения эффективности работы органов власти. Одним из инструментов могут стать изменения в кадровой политике. Ранее в регионе была принята концепция развития человеческого капитала, были заявлены открытые выборы руководителей в департаментах. «В 2018 году планируется усилить эти направления, продолжится перенастройка системы отбора кадров на ключевые посты в органах власти», — утверждает источник.

Весомая часть послания будет посвящена развитию промышленности и экономике. По мнению собеседника агентства, губернатор даст указание чиновникам обратить внимание на более рациональное использование бюджетных средств и на поиск новых бюджетных решений. Об этом уже говорилось в кабинетах правительства — накануне утверждения бюджета на ‎2018—2020 годы.

Губернатор даст указание чиновникам обратить внимание на более рациональное использование бюджетных средств Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В контексте решения жилищной проблемы губернатор отметит «балочную проблему», ранее окружные власти неоднократно подчеркивали, что до 2020 года все балочные массивы (районы, застроенные временными вагончиками-балками — ред.) в регионе должны быть ликвидированы. Также Комарова анонсирует строительство новых школ в регионе — этот проект станет приоритетным для Югры на 2018 год, что логично в контексте поручений президента по переводу школ на односменный режим.

В департаменте общественных и внешних связей Югры подробности будущего обращения губернатора не комментируют, оставив их в секрете и отметив, что обращение будут транслировать онлайн не только на сайте правительства и «Открытого региона», но и через социальную сеть «ВКонтакте».

Как ранее сообщало агентство, ежегодное обращение губернатора состоится 23 ноября в здании шахматной академии Ханты-Мансийска. На мероприятие приглашено около 250 человек, в их числе депутаты дум всех уровней, сенаторы, руководители крупнейших предприятий, общественных организаций, главы муниципальных образований, а также представители СМИ, почетные граждане.

В прошлом подобном обращении 23 декабря 2016 года Наталья Комарова объявила 2017 год Годом здоровья, расставив ключевые акценты на улучшения в системе здравоохранения. Также были поставлены задачи провести марафон благоустройства, провести кампанию по ремонту дорог, обратить внимание на профильное профессиональное образование и сфокусироваться на развитии обрабатывающих производств в регионе.