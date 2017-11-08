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08 ноября 2017
07 ноября 2017
06 ноября 2017
20:25  08 ноября 2017 0

Комарова собирает всех югорских VIP в одном месте. На повестке — будущее региона

Мероприятия посвященные Дню работников нефтяной и газовой промышленности с подведением итогов конкурса «Черное золото Югры». Ханты-Мансийск, комарова наталья
Глава региона готовится подвести итоги 2017 годаФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Губернатор Югры Наталья Комарова выбрала дату обращения к югорчанам. В этом году оно состоится 23 ноября. В рамках мероприятия глава региона подведет итоги 2017-го, обозначит ключевые программные направления в развитии автономии на 2018 год, а также даст указания подчиненным, в каком направлении следует работать наиболее активно. Об этом в среду, 8 ноября, «URA.RU» сообщили в департаменте общественных и внешних связей ХМАО-Югры.

Обращение губернатора состоится в здании Югорской шахматной академии. Приглашены представители регионального истеблишмента — правительственные чиновники, депутаты, руководители правоохранительных и надзорных органов, бизнесмены, общественники, духовенство.

Как сообщили в депсвязей, на данный момент основные программные тезисы и главные направления в политике Югры на 2018 год еще не определены. Они будут установлены с помощью общественного обсуждения, которое уже проходит на сайте информационного портала правительства «Открытый регион», где каждый югорчанин может поделиться своими мыслями, наблюдениями и идеями с властями.

Стоит отметить, на прошлом подобном обращении 23 декабря 2016 года Наталья Комарова объявила 2017 год Годом здоровья, расставив ключевые акценты на улучшения в системе здравоохранения. В частности, были поставлены задачи повысить уровень профилактики заболеваний и качества медицинских услуг, провести марафон по городскому благоустройству, обратить внимание на профильное профессиональное образование.

Игорь Волосин
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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