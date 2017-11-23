В четверг, 23 ноября, в Югре состоится сразу два важных политических события. В 10:00 губернатор Наталья Комарова выступит с ежегодным обращением к гражданам, а после этого пройдет 12-е заседание окружной думы.
В рамках своего обращения губернатор Югры Наталья Комарова традиционно подведет итоги уходящего года, а также расскажет о ключевых приоритетах развития региона на 2018 год. Мероприятие пройдет в шахматной академии Ханты-Мансийска, куда были приглашены депутаты дум всех уровней, руководители крупнейших предприятий, общественных организаций, главы муниципальных образований, а также представители СМИ.
Транслировать мероприятие в прямом эфире будут официальный сайт правительства Югры, портал «Открытый регион — Югра», а также в социальной сети «Вконтакте».
В рамках 12-го заседания думы ХМАО шестого созыва депутаты обсудят проект бюджета на 2018 год. Традиционно при обсуждении главного финансового документа пройдет сразу два заседания думы подряд.
По словам источника «URA.RU» в окружной думе, наблюдается оптимизация социальных обязательств. «Согласно долгосрочному плану, предельные нормы финансирования социальных государственных программ в ближайшие пять лет существенно сократятся», — сообщает источник агентства, уточняя, что снижение расходов по этим статьям все-таки не будет радикальным.