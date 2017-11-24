В Перми пройдет концерт памяти Дмитрия Хворостовского

Дмитрий Хворостовский выступал в Перми в 2009 году
В субботу, 25 ноября, Пермская краевая филармония проведет вечер памяти Дмитрия Хворостовского. Мероприятие пройдет в органном концертном зале.
В программе, как сообщает «Федеральное агентство новостей», запланировано исполнение духовной музыки русских композиторов Д. Христова, П. Чеснокова, А. Архангельского, А. Косолапова, Н. Голованова, М. Бурмагина, С. Рахманинова, русские народные песни и романсы. Эти композиторы были выбраны не случайно — в 2009 году Хворостовский исполнял эти произведения в областном центре.
Один из лучших оперных исполнителей в мире, напомним, скончался в ночь на 22 ноября от онкологического заболевания.