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22 ноября 2017
18:01  22 ноября 2017 0

Стало известно, где пройдет прощание с Хворостовским

Хворостовский умер в возрасте 55 летФото: Wikimedia Commons

По предварительным данным, прощание со знаменитым певцом состоится в Москве, в здании столичной консерватории. Точные дата и время пока не назначены.

О месте проведения гражданской панихиды сообщил источник агентства Nation news. Первым о смерти Хворостовского рассказал певец Дмитрий Маликов. Он сделал пост с соответствующим заявлением в Twitter, однако позже удалил его, извинившись перед родными погибшего, которые просили ничего не говорить. Чуть позже информацию о смерти оперного певца подтвердил Иосиф Кобзон.

Один из лучших оперных исполнителей мира скончался в ночь на 22 ноября от онкологического заболевания.

Ксения Томашова
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© Служба новостей «URA.Ru»
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