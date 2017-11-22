Стало известно, где пройдет прощание с Хворостовским

Хворостовский умер в возрасте 55 лет
По предварительным данным, прощание со знаменитым певцом состоится в Москве, в здании столичной консерватории. Точные дата и время пока не назначены.
О месте проведения гражданской панихиды сообщил источник агентства Nation news. Первым о смерти Хворостовского рассказал певец Дмитрий Маликов. Он сделал пост с соответствующим заявлением в Twitter, однако позже удалил его, извинившись перед родными погибшего, которые просили ничего не говорить. Чуть позже информацию о смерти оперного певца подтвердил Иосиф Кобзон.
Один из лучших оперных исполнителей мира скончался в ночь на 22 ноября от онкологического заболевания.